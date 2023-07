"Germany's Next Topmodel" 2024: Überraschende Veränderung in der 19. Staffel!

Rückblickend haben sich die Schönheitsideale in Zeiten sozialer Bewegungen wie der Body-Positivity-Initiative auch in der Modewelt stark verändert: So gewann in diesem Jahr, in der 18. Staffel, mit Vivien Blotzki (23) das erste Curvy Model die Castingshow "Germany's Next Topmodel" (ProSieben). Und auch in den Staffeln zuvor zeichnete sich ein eher diverses Bild der Kandidatinnen und Kandidaten ab. So spielte es keine Rolle, ob eine Teilnehmerin schon älter war, Konfektionsgröße 42 trug oder eben Transgender war. Nur Männer waren auf den Laufstegen von Modelmama Heidi Klum (50) bislang nicht zu sehen. Doch das soll sich bald ändern: Wie ProSieben am Mittwoch mitteilt, spielt es bei der Bewerbung für die kommende Staffel "keine Rolle, welchem Geschlecht sich die Bewerberinnen und Bewerber zugehörig fühlen". Am Mindestalter von 18 Jahren halten die Verantwortlichen allerdings fest.