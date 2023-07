Leni Klum schockiert Fans mit radikaler Typ-Veränderung

Leni Klums feuriger Look

Leni Klum, längst aus dem Schatten ihrer Mutter herausgetreten und auf eigenen Beinen erfolgreich im Model-Business unterwegs, präsentiert sich in dem Beitrag mit feuerrotem Bob und frech-fransigem Pony. Sie wirkt nicht nur ganz anders, sondern reifer. "Das sieht viel erwachsener aus", kommentierte ein Nutzer. An den Lobeshymnen beteiligten sich auch zahlreiche Promis. Lena von den Influencer-Zwillingen Lisa und Lena kommentierte den feurigen Look mit drei Flammen. Nikeata Thompson, immer wieder bei "Germany's Next Topmodel" als Catwalk-Coach oder Choreografin im Einsatz, sendete ein großes Herz.