Streaming-Tipps der Woche mit Henning Baum am Ballermann

Hier gibt es die Streaming-Neuerscheinungen der Woche: Henning Baum strebt als Mallorca-Kneipenwirt weiter den Gastrothron auf der Ferieninsel an. Derweil raubt bei Netflix Ex-James-Bond-Star Pierce Brosnan als Gentleman-Gauner Banken aus. Hier gibt es alle Highlights im Überblick.

Wer sich an den Ballermann der frühen 90-er zurück träumen will, bekommt in Staffel zwei der RTL-Serie "Der König von Palma" die Gelegenheit dazu. Henning Baum kämpft als Wirt des "Bieradlers" wieder gegen die einheimische Gastro-Mafia sowie den eigenen Größenwahn als Mann und Party-Unternehmer. Was Netflix, Prime Video und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"Der König von Palma", Staffel 2, RTL+ Nach etwas mehr als einem Jahr geht die Geschichte des deutschen Ballermann-Unternehmers Matti Adler (Henning Baum) am Strand von Mallorca weiter. Der Laden brummt, die Schlagerstars singen und mit Frau Sylvie (Heike Makatsch) und den beiden Kindern scheint auch alles okay. Nur dass er eine leidenschaftliche Affäre mit einer ehemaligen Tresenkraft Bianca (Pia-Micaela Barucki) hat, weiß Sylvie nicht.

Doch es warten noch "handfestere" Probleme auf den blonden Hünen. Er will expandieren, aber Mallorca-Pate Manuel Díaz (David Lifschitz) hat natürlich etwas dagegen. Er bekämpft den Deutschen mit allen Mitteln. Unaufhaltsam scheint der Druck auf Matti und seine Familie zu wachsen – auch wenn die Sonne verführerisch, aber unerbittlich weiter scheint am Strand von Mallorca.

Mallorca, Ballermann, Schlager und modisch wagemutige 90er-Outfits – trotz dieser obskuren Mischung kam Staffel eins von "Der König von Palma" im Feuilleton gut weg. Das lag sicher auch an Henning Baum, der als blauäugiger Unternehmer mit unerschütterlichem Lebenstraum mitunter fiese Härte gegen sich und andere auspackte. Diese Stärken bleiben auch in den neuen Folgen (ab 11. Juli) präsent – und kaschieren die recht flache Handlung.

"Then You Run", WOW Kiffen, Alkohol und Party bis zum Abwinken: Das und nichts anderes haben die Londoner Freundinnen Ruth (Yasmin Monet Prince), Stink (Vivian Oparah) und Nessi (Isidora Fairhurst) vor, als sie ihre Freundin Tara (Leah McNamara) besuchen. Die ist vor kurzem zu ihrem Vater nach Rotterdam gezogen. Doch statt den Partyexzess voll auszukosten, schlittern die vier jungen Frauen in das gefährlichste Abenteuer ihres Lebens.

Erst stirbt Taras Vater unter mysteriösen Umständen. Dann macht das Quartett Bekanntschaft mit Taras Onkel Reagan (Richard Coyle), einem skrupellosen Drogenboss. Entsprechend müssen die Freundinnen um ihr Leben fürchten, als sie sich mit einem Auto des Gangsters absetzen – inklusive einigen Kilogramm Heroin. Schon bald ist Reagan auf ihrer Flucht aber nicht das einzige Problem. Auch ein berüchtigter Serienkiller namens "The Traveller" zieht seine Kreise.

Die Sky-Serie "Then You Run" bietet Hochspannung, skurrile Komik und jede Menge vielversprechende Nachwuchstalente. Ab 7. Juli sind die acht Folgen der Thrillerserie, die auf dem Roman "Du" von Zoran Drvenkar basiert, bei Sky zum Streamen verfügbar.

"Quarterback", Netflix Nicht nur die zwei anstehenden NFL-Partien in Deutschland zeigen: American Football boomt hierzulande. Die Community rund um die amerikanische Kultsportart wächst kontinuierlich, was auch an den zahlreichen Live-Spielen liegt, die es im deutschen Free-TV mittlerweile zu sehen gibt. Passend dazu nimmt Netflix am 12. Juli die Dokuserie "Quarterback" ins Programm auf, für die der Streamer erstmals gemeinsame Sache mit der NFL machte.

Im Mittelpunkt der Produktion stehen die Quarterbacks Patrick Mahomes, Kirk Cousins und Marcus Mariota, an deren Fersen sich über die komplette Saison 2022 ein Kamerateam heftete. Abseits des Spielfeldes erwarten Fans Einblick in Taktikbesprechungen und private Momente mit der Familie. Aus sportlicher Sicht hochinteressant: Die Spieler wurden sogar während der Matches mit Mikrofonen ausgestattet. "Quarterback" startet am 12. Juli bei Netflix.

"Der Sommer, als ich schön wurde", Staffel 2, Prime Video Die Coming-of-Age-Romanze "Der Sommer, als ich schön wurde" zählt zu den wohl größten Prime-Video-Serienhits für Jugendliche des Jahres 2022: Auf dem Bewertungsportal "Rotten Tomatoes" begeisterte die Dreiecksgeschichte um Teenager Belly (Lola Tung) und die Brüder Conrad (Christopher Briney) und Jeremiah (Gavin Casalegno) 79 Prozent des Publikums. Kritikerinnen und Kritiker äußerten sich sogar zu 91 Prozent positiv zur Serie. Ob Staffel zwei an alte Erfolge anknüpfen kann? Am 14. Juli veröffentlicht Prime Video die ersten drei von insgesamt acht neuen Episoden. Die weiteren werden im wöchentlichen Rhythmus erscheinen.

Wieder diente ein Teil der gleichnamigen Romantrilogie von Autorin Jenny Han ("To All The Boys I've Loved Before") als Vorlage. Verglichen mit dem ersten Roman nahm sich das Team um die Showrunnerinnen Jenny Han und Sarah Kucserka beim Roman "Ohne dich kein Sommer" mehr Freiheiten: Mit Skye (Elsie Fisher) stößt eine neue Figur zum Cast, die in den Büchern nicht vorkommt. Ebenfalls neu dabei ist Kyra Sedgwick ("Brooklyn Nine-Nine"). Auch die Geschichte um Conrads und Jeremiahs krebskranke Mutter Susannah (Rachel Blanchard) wird, verglichen mit den Romanen, in der Serie ausgebaut. Im Zentrum steht aber erneut das Liebeschaos um Belly.

"The Out-Laws", Netflix Das Leben von Owen (Adam Devine) ist vor allem eines: gewöhnlich. Er verdient seinen Lebensunterhalt als Bankberater, bald will er die Liebe seines Lebens, Parker (Nina Dobrev), heiraten. Zunächst steht aber noch das Treffen mit seinen künftigen Schwiegereltern Billy (Pierce Brosnan) und Lilly (Ellen Barkin) an. Die sind alles andere als begeistert, dass ihre Tochter "diesen blassen, kleinen Trottel" heiraten wird. Doch die Frage nach der Hochzeit rückt bald in den Hintergrund.

Owens Bank wird Opfer eines Überfalls – und er ist sich sicher, dass Billy und Lilly dahinterstecken. Tatsächlich werden die beiden als berüchtigtes Gangster-Duo "The Ghost Bandits" enttarnt. Schlimmer noch: Sie müssen in Windeseile fünf Millionen Dollar auftreiben – und brauchen dafür ausgerechnet die Hilfe von Sicherheitsexperte Owen. Die chaotische Slapstick-Filmkomödie "The Out-Laws" steht ab sofort bei Netflix zum Streamen bereit.