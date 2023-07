"Survivors": TV-Kritik zur Mystery-Serie mit Florian Fitz

Spannend und dramatisch wird es mit der Mystery-Serie "Survivors". Erzählt wird vom Schicksal sechs Überlebender nach einem Schiffsunglück. Dass nur die Hälfte der Passagiere gefunden wurde, wirft Fragen auf. Vor allem eine Kommissarin scheint der Geschichte nicht zu trauen. Was passierte wirklich?

Survivors Mystery-Drama • 16.07.2023 • 20:15 Uhr

Ein Jahr auf See verschollen, tot geglaubt: Da fällt einem zunächst der spannend inszenierte Abenteuerfilm "Life of Pi" (Regie: Ang Lee) ein. Doch in dem Mystery-Drama "Survivors" geht es um mehrere – genauer: zwölf – Freunde und Kollegen, die mit einem Großsegler, der "Arianna", von Genua aus in Richtung Atlantik aufgebrochen waren und direkt in das Auge eines schweren Sturms steuerten. In zwölf Episoden à rund 50 Minuten erzählt Drehbuchautorin Viola Rispoli die Geschichte der insgesamt sechs Überlebenden auf hoher See – und das mit einer Extraportion Horror. Düstere Szenen und dramatische Geigenmusik jagen dem Zuschauer bei ZDFneo den einen oder anderen Schauer über den Rücken, wenn es darum geht, die entscheidende Sturmnacht auf hoher See zu rekonstruieren.

Zwischen tragischen Familiengeschichten und schicksalhaften Intrigen Schließlich zweifelt Kommissarin Anita an der verdächtig einstudiert wirkenden Geschichte der Überlebenden. Um nicht an der Trauer um ihren verstorbenen Sohn, der mit der "Arianna" in See stach, zu zerbrechen, widmet sie sich ganz der Aufklärung des Unglücks – auf eigene Faust im "Fall Arianna". War es wirklich eine Laune der Natur, der die Hälfte der Passagiere zum Opfer fiel? Oder steckt mehr dahinter? Pia Lanciotti spielt sich als knallharte, kompromisslose Ermittlerin ins Gedächtnis der Zuschauer. "Ich werde die Wahrheit herausfinden. Ich schwöre, ich werde sie herausfinden", flüstert Anita in die Nacht. Rückkehrer Luca (Lino Guanciale) kämpft indes mit Zweifeln: Was lief zwischen seiner Frau und seinem besten Freund Stefano (Fausto Sciarappa) während er ums Überleben bangte?

Unter den Verlorenen sind auch die bekannte Schauspielerin Giulia Morena (Barbora Bobulova) und ihr Mann Frank Berger (Florian Fitz). Sie wollen auf ihrer Reise, die Teil eines Videoprojekts ist, Geld für einen guten Zweck sammeln. Doch nur ihr Sohn Nino (Luca Castellano) überlebt und fällt nach seiner Rettung in ein tiefes Loch. Das ist nicht das einzige traurige Puzzleteil einer sehr komplexen Geschichte, in der alle Schicksale miteinander verwoben zu sein scheinen. Barbora Bobulova brilliert als hysterische Ehefrau und überfürsorgliche Mutter. Die Serie lebt sowohl von exorbitant starken Emotionen als auch von ihrem Thriller-Charakter.

Die italienisch-deutsch-französische Koproduktion taucht ein in die dunkle Psyche des Menschen und geht an die Grenzen menschlicher Grausamkeit. Der Film ist zwar fiktional, regt aber dennoch zum Nachdenken an. ZDFneo zeigt an drei Sonntagen jeweils vier Folgen hintereinander.

Survivors – So. 16.07. – ZDFneo: 20.15 Uhr