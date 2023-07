"Tatort"-Star Bibiana Zeller verstorben

Bibiana Zeller spielte die Ehefrau von dem Wiener Kult-Polizisten Adolf Kottan, war im "Tatort" und zahlreichen weiteren TV-Produktionen zu sehen. Bis zuletzt gehörte sie dem Ensemble des renommierten Wiener Burgtheaters an. Nun ist Bibiana Zeller im Alter von 95 Jahren gestorben.

Sie war eine Schauspielgröße, nicht nur in ihrer österreichischen Heimat: Bibiana Zeller ist am Sonntag im Alter von 95 Jahren gestorben, Dies gab ihr Sohn, Fabian Eder, auf Twitter bekannt. "Wir trauern", schrieb der 60-jährige Kameramann zu einem Schwarz-Weiß-Portrait seiner Mutter.

Bibiana Zeller als TV- und Filmstar Bibiana Zeller wurde am 25. Februar 1928 in Mauer bei Wien geboren. Nach dem Gymnasium absolvierte sie eine Schauspielausbildung am heutigen Franz Schubert Konservatorium in Wien. 1951 begann sie am Theater in der Josefstadt ihre Schauspielkarriere. Es folgten weitere Theaterengagements an verschiedenen Häusern, ehe sie 1972 ans Wiener Burgtheater wechselte, wo sie bis zu ihrem Tod dem Ensemble angehörte.

Der große Teil ihres Publikums dürfte Zeller allerdings vor allem durch ihre zahlreichen Film- und Fernsehauftritte kennen: Von 1976 bis 1983 spielte sie in der österreichischen Krimiserie "Kottan ermittelt" über 18 Folgen lang die Ehefrau des Protagonisten. Darüber hinaus war sie in TV-Formaten wie "Tatort", "SOKO Kitzbühel" sowie der österreichisch-deutschen Filmkomödie "Die Spätzünder" mit Jan Josef Liefers und in deren Fortsetzung "Die Spätzünder 2 – Der Himmel soll warten" zu sehen.

2014 spielte sie in einer Folge der ARD-Serie "Um Himmels Willen". Im Kino war sie zuletzt in dem Kinderfilm "Gespensterjäger – Auf eisiger Spur" (2015) und in der Tragikomödie "Die Blumen von gestern" (2016) mit Lars Eidinger zu sehen. 2015 veröffentlichte Zeller zudem ihre Autobiografie "Bitte lasst mich mitspielen!", in der sie über ihre Erlebnisse beim Film und am Theater gleichermaßen berichtet.

Zeller war zweimal verheiratet: Aus ihrer Ehe mit dem 2004 verstorbenen Regisseur Otto Anton Eder ging neben Fabian Eder ein weiterer Sohn hervor. Zellers zweiter Ehemann, der Schauspieler Eugen Stark, starb 2021 im Alter von 85 Jahren.