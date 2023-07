"Oppenheimer": Nolan verrät: Sein neuer Streifen soll das Silicon Valley vor KI warnen

In "Oppenheimer" erzählt Christopher Nolan von der späten Reue des gleichnamigen Mitentwicklers der Atombombe. In Bezug auf neue Technologien wie Künstliche Intelligenz solle der Film eine Warnung an das Silicon Valley sein, sagte Nolan nun.

Am Donnerstag, 20. Juli, startet "Oppenheimer" in Deutschland in den Kinos. Das Biopic erzählt die Lebensgeschichte des Physikers Julius Robert Oppenheimer, der in den 1940er-Jahren unter anderem die Atombombe mitentwickelte und diese Errungenschaft hinterher bereute. Regisseur Christopher Nolan hofft, dass die Technologiefirmen im Silicon Valley darin Parallelen zu ihrer eigenen Rolle im Umgang mit neuen Technologien sehen: "Ich denke, was sie mitnehmen sollten, ist das Konzept der Verantwortlichkeit", sagte der 52-Jährige in einer Diskussionsrunde nach einer Pressevorführung des Films in New York City: "Wenn man mithilfe von Technologie Innovationen schafft, muss man dafür sorgen, dass es eine Rechenschaftspflicht gibt."