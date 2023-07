Sebastian Bezzel und Simon Schwarz im Interview: "Es ist nicht lustig, über einer Jauchegrube zu hängen"

Sebastian Bezzel und Simon Schwarz haben sich zu ihrer fünften gemeinsamen Abenteuerreise durch Bayern aufgemacht. Für die TV-Reihe "Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger" wohnen die beiden Eberhofer-Stars im Wohnwagen und sind auf der Suche nach interessanten Begegnungen. Dieses Mal durften die Schauspieler unter anderem in die Zirkus- und Museen-Welt abtauchen. Im Interview verraten Sebastian Bezzel und Simon Schwarz, was ihre unangenehmste Erfahrung beim Dreh war und wie die beiden nach einem harten Arbeitstag am besten abschalten.

prisma: Auf eurer letzten Reise taucht ihr unter anderem in die Zirkuswelt ein. Wäre das Zirkusleben auch privat etwas für euch? Was würde euch abstoßen oder reizen?

Sebastian Bezzel: Über die Jahre, die wir jetzt schon Grenzgänger machen, habe ich mir immer mehr abgewöhnt, mir im Vorfeld zu viele und präzise Gedanken zu machen, wie eine Begegnung wohl ablaufen wird. Generell gibt es bei den meisten Besuchen Überraschungen und neue Eindrücke. Und darum geht's ja auch in diesem Format. Also kann ich diese Frage nicht en détail beantworten.

Simon Schwarz: Überrascht hat mich nichts und alles, Sebastian beantwortet diese Frage ja eigentlich schon sehr präzise. Um genau das geht es in diesem Format. Das ist es auch, was es für das Publikum interessant macht. Sie werden überrascht und es verläuft anders als erwartet.

prisma: Während eurer Tour verbringt ihr viel Zeit im Wohnwagen. Was nervt am meisten, wenn man zu zweit auf so engem Raum zusammenlebt? Welche Eigenschaft am anderen ist die „unerträglichste"?