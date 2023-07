"Einsatz für Henning Baum: Rettungsdienst am Limit": TV-Kritik zur dritten Folge der RTL-Reihe

Henning Baum packte bereits bei der Polizei und bei der Bundeswehr mit an. Nun besucht der Schauspieler und gelernte Rettungssanitäter für die RTL-Reihe, Kolleginnen und Kollegen vom Rettungsdienst und erlebt ihre chronische Überforderung am eigenen Leib.

Einsatz für Henning Baum: Rettungsdienst am Limit Reportage • 20.07.2023 • 20:15 Uhr

Henning Baum ist kein Mann für halbe Sachen: Zweimal schon stürzte sich der Schauspieler ("Der letzte Bulle", "König von Palma") in systemrelevante Berufe und packte bei Polizei und Bundeswehr selbst mit an. Nun, im dritten "Einsatz für Henning Baum" (RTL) erwartet den inzwischen 50-Jährigen im Grunde genommen ein Heimspiel: Unter dem Titel "Rettungsdienst am Limit – Helden mit Hindernissen" besucht Henning Baum die Rettungswache des Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Essen. Hier hat er selbst einst den Zivildienst geleistet und eine Ausbildung zum Rettungssanitäter absolviert. Vieles hat sich in den letzten 30 Jahren geändert. Das wird dem Mimen gleich zu Beginn bei einem auffrischenden Workshop bewusst. Für den Ernstfall trainiert er nicht nur das Legen intravenöser Zugänge, sondern auch die Reanimation, die er im Verlauf der Reportage tatsächlich an einem Patienten durchführen muss.

Mehr Würdigung für Rettungskräfte Neben dem DRK in seiner Heimatstadt stattet Baum auf seiner dreimonatigen Recherchezeit auch der Feuerwache Berlin-Neukölln einen Besuch ab: Die Rettungskräfte hier erlebten die Krawalle der Silvesternacht 2022 aus nächster Nähe. Wie gehen sie mit der zunehmenden Gewaltbereitschaft gegenüber ihrem Berufsstand um? Henning Baum hört während langer Arbeitstage von mehr als zwölf Stunden genau zu, was die engagierten Männer und Frauen berichten.

"Die Männer und Frauen auf dem Rettungswagen gehen täglich an ihre Grenzen, um Leben zu retten", appelliert Baum an das RTL-Publikum: "Das sollten wir wieder mehr würdigen. Auch, indem wir uns bewusst machen, wofür der Rettungswagen da ist: für Notfälle!" Für weniger gravierende Fälle gibt es die 24-Stunden-Hotline "116-117" des kassenärztlichen Notdienstes. Ob sie im Krisenfall ausreichend und schnell helfen kann, testet das Recherche-Team der Reportage mit einem bundesweiten Telefon-Experiment. Außerdem wird Henning Baum Zeuge, wie schnell Leitstellen mit der App "Region der Lebensretter" registrierte Ersthelfer in unmittelbarer Umgebung im Ernstfall orten und alarmieren können.

Doch auch die Politik sieht Henning Baum in der Verantwortung: Es liege an ihr, sagt der Schauspieler, "Bagatelleinsätze zu mindern, Ausbildungsplätze zu schaffen und den Einsatzkräften mehr Befugnisse zu gewähren, um die Situation für den Rettungsdienst und die Patienten zu verbessern." Die Reportage "Einsatz für Henning Baum – Hinter den Kulissen der Polizei" aus dem Jahr 2021 wird am Donnerstag, 27. Juli, um 20.15 Uhr bei RTL wiederholt. "Einsatz für Henning Baum – Was es jetzt heißt, Bundeswehrsoldat zu sein" folgt am Donnerstag, 3. August, zur gleichen Sendezeit, gefolgt von "Baum & Möhring – Im Einsatz mit Spezialeinheiten" um 22.35 Uhr.

Einsatz für Henning Baum: Rettungsdienst am Limit – Do. 20.07. – RTL: 20.15 Uhr