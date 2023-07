SPD-Politiker Lars Klingbeil verrät bei "Inas Nacht": "Auf meiner Gitarre stand 'Junge Union'"

Wenn der Gast zur eigenen Vorstellung selbst in die Saiten haut, ist sogar Ina Müller beeindruckt: Als die Hamburgerin Lars Klingbeil bei "Inas Nacht" (NDR, aktuell in der ARD-Mediathek) am Donnerstagabend im Ersten anmoderierte, stand der SPD-Parteivorsitzende bereits an der E-Gitarre. Kurz darauf ertönte das berühmte Gitarren-Riff von Nirvanas Hit "Smells Like Teen Spirit" in der Kneipe "Zum Schellfischposten". "Alter Schwede", zeigte sich die Gastgeberin beeindruckt. "Du hättest ja auch Rockstar werden können", fand sie. "Ich wollte das ja auch, aber irgendwie wollte das kein anderer", grinste Klingbeil daraufhin – dann sei er in die Politik gegangen.