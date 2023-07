"Inas Nacht": Die prominenten Gäste der neuen Folgen

Es wird wieder laut, überraschend und musikalisch: Ina Müller ist mit neuen Folgen zurück. Als ersten Gast begrüßt die Moderatorin unter anderem SPD-Politiker Lars Klingbeil, der als Rockgitarrist loslegt.

In der winzigen Hamburger Hafenkneipe "Zum Schellfischposten" kommt seit 2007 zusammen, was nicht unbedingt zusammen gehört – und dann doch meist überraschend gut funktioniert. In der neuen Staffel "Inas Nacht" begrüßt Gastgeberin Ina Müller als erste Gäste Torhüterin (und Sängerin?) Almuth Schult sowie den SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil. Das langjährige Bandmitglied tritt in der Sendung zudem als Gitarrist auf. Muss man sehen, oder?

18 Staffeln mit stolzen 179 Episoden und 324 prominenten Gästen sind seit Ina Müllers erster Sendung entstanden. Am 9. Juni 2007 waren übrigens als erste Gäste Helmut Lotti und Reinhold Beckmann in den "Schellfischposten" eingeladen und lernten ein Format kennen, dass sich alsbald zum Kult entwickeln sollte. Kult, weil die 14 (!) Zuschauer sich mit auf Bierdeckeln geschriebenen Fragen in die Unterhaltungen einmischen können. Kult, weil bei Ina Müller – mitunter durch Zuhilfenahme von Alkohol – frechere Fragen als anderswo gestellt werden, weil es durch die Tornado-Energie der Gastgeberin öfter mal laut wird und zudem auch immer wieder denkwürdige Kammerkonzerte in der Mini-Kneipe vor Atmosphäre beben lassen.

Ina Müllers prominente Gäste 2023 In zwölf neuen Folgen erwartet Ina Müller 2023 Gäste wie Oliver Welke, Carolin Kebekus, Klaas Heufer-Umlauf, Anneke Kim Sarnau, Reinhold Messner, Michael Mittermeier, Stefanie Kloß, Yael Adler, Sven Regener, Anna Schudt und Alexander Herrmann. Da es kaum noch (Live-)Musik im deutschen Show-Formaten gibt, haben selbst bekanntere und sogar sehr prominente Künstler Lust, sich bei "Inas Nacht" mit einem "Unplugged"-Song vorzustellen. Manche Stars, so ist es verbrieft, haben sich gar wegen nur eines in der Hafenkneipe zu spielenden Songs in den Flieger über den großen Teich gesetzt. Das Internet, vor allem YouTube, quillt entsprechend über mit denkwürdigen "Inas Nacht"-Auftritten, deren Künstler allerdings damit leben müssen, dass die Gastgeberin – selbst auch Sängerin – in die Lieder mit einsteigt. Kennt man so "spontan sessionmäßig" wahrscheinlich noch nicht mal in Amerika.

Rammstein-Keyboarder aus Folge herausgeschnitten Ursprünglich zu den Gästen der Staffel zählte auch Rammstein-Keyboarder Christian "Flake" Lorenz. Dessen Folge wurde allerdings vor den massiven Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann aufgezeichnet. Der NDR teilte dazu mit, dass die Sequenz mit Christian Lorenz nicht gezeigt würde, weil nicht über die später publik gewordenen Vorwürfe gesprochen wurde – und das Publikum falsche Erwartungen an den angekündigten Auftritt haben könnte. Rammstein-Mitglied Lorenz war gemeinsam mit dem Autor und Musiker Sven Regener sowie der britischen Musikerin Birdy zu Gast. Letztere Gäste sollen jedoch in einer Folge Ende August gezeigt werden.

Die "Inas Nacht"-Staffel des Jahres 2022 war übrigens mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 10,7 Prozent bei den Erstausstrahlungen am Donnerstagabend im Ersten die bisher erfolgreichste. Knapp eine Million Zuschauer schalteten das Spätprogramm im Ersten ein. Dazu kamen Millionen Aufrufe in der ARD Mediathek.

Als musikalische Gäste begrüßt Ina Müller zum Staffelauftakt übrigens die schwedische Sängerin Gerd. Deren Stil-Mix aus operngeschulter Stimme, orchestralen Elementen und Elektro-Pop ist durchaus ungewöhnlich. Zweiter Musikgast ist Gringo Mayer, der in kurpfälzischem Dialekt schwarzhumorige Underdog-Geschichten erzählt. Und natürlich ist auch wieder der Wilhelmsburger Shanty-Chor die "Tampentrekker" mit von der Partie. Na denn man tau!

