"Barbie"-Star Margot Robbie täuschte als Kind eigenen Tod vor

In ihrem neuen Film mimt sie die süße Barbie, doch in ihrer Kindheit war Margot Robbie ein Rabauke. An der Seite von Co-Star Ryan Gosling (Ken) spielt sie in der feministischen Komödie "Barbie" von Greta Gerwig, die am Donnerstag Kinopremiere feierte, das Lieblingsspielzeug vieler Mädchen seit den 50er-Jahren. Kürzlich waren Robbie und Gosling in der BBC Radio 2-Sendung "The Zoe Ball Breakfast Show" zu Gast und plauderten aus dem Nähkästchen: Die Schauspielerin erzählte eine bizarre Geschichte: Als kleines Mädchen habe Robbie einmal ihren Tod vorgetäuscht, um ihren Babysitter zu erschrecken. Schließlich habe sie nicht viel für ihn übrig gehabt, berichtete das "People"-Magazin am Donnerstag.