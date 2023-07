Bridget Everett: Krasse Storys: "Somebody Somewhere"-Star spricht über ihre harte Vergangenheit

Sie ist der beste Beweis dafür, dass man in jedem Alter den Durchbruch schaffen kann! US-Star Bridget Everett lebte in ihren 30ern als Kellnerin in New York City und konnte ihre Miete gerade so decken.Auch als Stand-up-Comedian und Sängerin versuchte sie jahrelang ihr Glück – mit nur mäßigem Erfolg. Erst in ihren 40ern schaffte die heute 51-Jährige den Durchbruch und erlebte im vergangenen Jahr den bisherigen Höhepunkt ihrer Karriere. In der neuen Comedy-Serie “Somebody Somewhere” (zu sehen auf Sky & WOW) wird die Geschichte von Bridget autobiographisch erzählt. Sie selbst wuchs wie die von ihr gespielte Hauptfigur Sam in einem kleinen Ort im US-Bundesstaat Kansas auf, fühlte sich dort jedoch nie zugehörig. Im Interview mit uns erklärte Bridget Everett, die auch in der zweiten Staffel der US-Serie in die Schuhe der Hauptrolle schlüpft: “In der ersten Staffel haben wir uns darauf fokussiert, was es bedeutet, sich selbst und seine Träume trotz aller Widrigkeiten nicht aufzugeben.”