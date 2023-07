"Die Giovanni Zarrella Show": TV-Kritik: So gut war die letzte Ausgabe der ZDF-Show

Bei "Markus Lanz"

"Wie ein infantiles Kleinkind": Juli Zeh wettert gegen deutsche "Mentalitätsentwicklung"

In der ZDF-Talkrunde von Markus Lanz waren am Mittwochabend Thomas de Maizière und Juli Zeh zu Gast. Diskutiert wurde, wie die AFD vom Vertrauensverlust in die Politik profitiert, aber auch über die möglichen Beweggründe und die sich verändernde Arbeitsmoral in Deutschland.

