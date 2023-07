"plan b: Kampf gegen Allergien: Hilfe für das Abwehrsystem": TV-Kritik zur ZDF-Reportage

Äpfel können wahre Wunder bewirken. Besonders wenn die Augen jucken und die Nase läuft, weil Polen in der Luft sind. Die ZDF-Reportage zeigt, welche alternativen und vor allem innovative Präventions- und Behandlungsmöglichkeiten es gibt.

Äpfel gegen Allergien? Das klingt zunächst weit hergeholt. In einer neuen Folge der ZDF-Dokumentationsreihe "plan b" beleuchten die Filmemacherinnen Julia Disselmeyer, Sabine Grießer und Saskia Weine innovative Möglichkeiten zur Bekämpfung und Vorbeugung von Allergieattacken. Was brauchen Betroffene im "Kampf gegen Allergien" und wie sieht die "Hilfe für das Abwehrsystem" genau aus.

In Südtirol zum Beispiel arbeiten Forschende daran, stinknormale Äpfel als Medikament für Birkenpollenallergiker einzusetzen. Der Umwelt- und Lebensmittelwissenschaftler Thomas Letschka und der Dermatologe Klaus Eisendle nutzen verschiedene Apfelsorten zur Immuntherapie. Das Motto lautet: Äpfel statt Spritzen – mit Erfolg: "Bei mir hat gegen Heuschnupfen eigentlich nichts geholfen, bis das Apfelessen eine deutliche Besserung brachte", schwärmt Allergikerin Christina Lechner von der kostengünstigen Therapie.

Seit 2017 präsentiert die "plan b"-Reihe Lösungsideen für gesellschaftliche Probleme: Die Reportage greift diesmal ein Thema auf, das mehr Menschen im Alltag begleitet, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Fast 20 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland leiden an mindestens einer Allergie – und auch immer mehr Kinder sind betroffen.

Nicht nur Pollen erschweren den Betroffenen den Alltag, auch Chemikalien und Schadstoffe können sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Die schwedische Umweltkoordinatorin Christina Larsson hat es sich zur Aufgabe gemacht, in der Stadt Västerås etwas zu verändern: Im Rahmen ihres Projekts "Giftfreie Vorschulen" weiß die Ingenieurin, wie es in vielen Schulen aussieht. Sie berichtet von belasteten Materialien, Möbeln und Spielsachen: "Man kann tatsächlich bei Blut- und Urinproben sehen, dass die Kinder häufig höhere Konzentrationen von hormonstörenden Weichmachern im Blut haben als ihre Eltern."

Schier endlose Niesattacken, gerötete Augen und laufende Nasen: Für Allergiker ist das der normale Wahnsinn in bestimmten Monaten an bestimmten Orten. Die Augsburger Wissenschaftlerin Claudia Traidl-Hoffmann macht es sich zur Aufgabe, Daten zu sammeln, um eine App zu entwickeln, die Gräserpollen-Allergiker innerhalb von zwei bis drei Stunden warnt, sich in Risiko-Gebiete zu begeben. Ob die Versuche erfolgversprechend sind und inwiefern sich KI im Rahmen dieser Thematik einsetzen lässt, zeigt der Film – alles im Zeichen von Prävention und neuester Behandlungsmethoden.