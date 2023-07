Robbie Williams: Doch kein Long Covid: Robbie Williams gibt Lüge gegenüber Fans zu

Erst im Juni musste Robbie Williams einen Auftritt bei einem Festival unterbrechen – wegen einer Long-Covid-Erkrankung, wie er zum damaligen Zeitpunkt behauptete. Nun gibt der Sänger zu, gelogen zu haben.

"Es ist Long Covid, es ist nicht mein Alter", rief Robbie Williams noch im Juni seinem Publikum auf dem Pinkpop Festival in den Niederlanden zu. Nach nur drei Songs hatte der Sänger seine Band gebeten, aufzuhören. Medienberichten zufolge habe der Brite zwar das Konzert danach weitergeführt, aber kraftlos gewirkt. Umso überraschender dürfte für viele nun dieses Geständnis kommen: Wie der 49-Jährige in einem Interview mit RTL verriet, leide er gar nicht an Long Covid.

"Ich habe mir das als Scherz angewöhnt", erklärte er, "wenn ich auf der Bühne plötzlich müde und erschöpft bin, dann will ich nicht, dass die Zuschauer denken, dass es daran liegt, dass ich ein alter Mann bin. Also täusche ich vor, an Long Covid zu leiden." Wie das Geständnis bei seinen Fans ankommen wird, bleibt abzuwarten. Im Dezember 2023 wird Williams zwei Konzerte zum Ski-Opening in Schladming (Österreich) geben.

So offen wie nie Bereits seit einigen Monaten gibt sich Robbie Williams offen und spricht immer wieder über die Schattenseiten seines Lebens. So gab er kürzlich nicht nur seine Rechen- und Leseschwäche bekannt, sondern gab auch offen zu, an Dysmorphophobie lzu leiden. Die dysmorphophobe Störung zeichnet sich durch eine gestörte Wahrnehmung des eigenen Körperbildes aus. Zudem erklärte Williams in der Vergangenheit wiederholt, dass er mit Depressionen zu kämpfen habe.

