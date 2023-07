Christopher Nolan: Neue Hinweise: Wird Christopher Nolan den nächsten James Bond-Film produzieren?

Seit "Tenet" 2020 warteten Kinofans auf einen neuen Film von Regisseur Christopher Nolan. Am Donnerstag war es nun so weit: "Oppenheimer" erzählt die Lebensgeschichte des Physikers Julius Robert Oppenheimer, der in den 1940er-Jahren unter anderem die Atombombe mitentwickelte. Mit einem bisherigen Einspielergebnis von 80,5 Millionen US-Dollar in den Vereinigten Staaten darf sich Nolan einmal mehr über einen großen Kinoerfolg freuen. Auf die faule Haut legen will sich der Filmemacher trotzdem nicht – ganz im Gegenteil: Nolan träumt davon, eines Tages einen Teil der "James Bond"-Reihe zu drehen.