"Weltspiegel Doku: Tür an Tür mit dem Gangster": TV-Kritik zur ARD-Sendung

In den Favelas von Rio hat ARD-Korrespondent Matthias Ebert schon oft gedreht, "Aber diesmal ziehe ich ein", so sagt er. Er und seine Kollegin Joana Jäschke wollen wissen, wie das wirklich ist, unter Drogengangstern und den vielen Friedvollen im 200.000 Einwohner zählenden Armenviertel Rocinha in Rio de Janeiro zu leben. Für ein paar Tage nur leben sie dort. Sie müssen sich absichern und das Okay der Drogengang einholen, die hier das Sagen hat. Nur so kommen sie am Checkpoint des "Roten Kommando" vorbei und am Tischchen mit dem Kokain, hinter dem Schwerbewaffnete stehen.