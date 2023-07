Bushido: Deshalb haben der Rapper und seine Frau das Kindermädchen gefeuert!

Darum wurde die Nanny gefeuert

In ihrer Insta-Story verriet die Mutter der drei Kinder nun, warum das Kindermädchen ihre Sachen packen musste: "Es hat sich oft abgezeichnet, dass die Dame, die jetzt gegangen ist, nicht so kollegial zu den anderen Nannys war". Danach wurde Bushidos Frau sogar noch konkreter und sagte über die gefeuerte Nanny: "Man kann sagen, sie war die Trägste von allen." Doch der dritte Grund für die Kündigung dürfte am schwersten wiegen. "Jeder, der kleine Kinder hat, weiß, wie es ist, mit den größeren Geschwistern. Da gibt es manchmal einfach Gezicke, und sie sind laut. Trotzdem muss man geduldig und freundlich sein, was ein paar Mal nicht der Fall gewesen ist", sagte Anna-Maria Ferchini in ihrer Story. Die Fans unterstützen die Entscheidung: In einer Umfrage von promiflash gaben 84% aller Befragten an, die Kündigung nachvollziehen zu können.