"Bauer sucht Frau": Liebespaar heiratet - Inka Bause kommt zur Party!

Es ist wieder einmal ein Erfolg: Inka Bause hat bei "Bauer sucht Frau" erfolgreich zwei Singles verkuppelt. Vanessa und Nils nahmen beide an der Show teil und verliebten sich. Die Hochzeit ließ sich Moderatorin Inka Bause natürlich nicht entgehen.

Eine weitere Erfolgsgeschichte der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau": Zwei Jahre ist es her, dass sich Vanessa und Nils in der Show kennengelernt haben – nun haben sie sich das Ja-Wort gegeben. Zur Zeremonie auf dem Hof der beiden war auch Moderatorin Inka Bause eingeladen. Die nahm die 54-Jährige gerne an und feierte das Paar gemeinsam mit deren Familie und Freunden – darunter auch die ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Kai sowie Bruno und Anja, die sich ebenfalls durch die Show kennengelernt haben und bereits 2009 heirateten.