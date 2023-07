"Barbie": Reaktion auf Kinohype: Verrückter Chirurg will Menschen nach "Barbie-Vorbild operieren

Barbie ist nicht erst seit der gleichnamigen Realverfilmung (aktuell im Kino) in aller Munde. Die wohl bekannteste Puppe des US-Spielzeugherstellers Mattel ist seit Jahrzehnten Kult – und dürfte nicht zuletzt dank der jüngst gestarteten Komödie von Greta Gerwig als derzeitiges Stil-Vorbild vieler Mädchen und Frauen gelten. Ein US-amerikanischer Chirurg will nun die Gunst der Stunde nutzen: Dr. Scott Flyer bietet ein Programm an, durch das eingefleischte Barbie-Fans wie die Kultfigur aussehen können.

In der "New York Post" stellte der Arzt die Prozedur vor, die aus insgesamt vier Terminen besteht. Flyer behauptet: Mit drei Körper-Operationen und einem Eingriff im Gesicht könne jede Person so aussehen wie Barbie. Zudem bestehe die Möglichkeit, die klassischen Barbie-Haare, die Nägel der Puppe sowie ein Zahn-Bleaching zu ergänzen. Die Gesamtkosten der Behandlung betragen 120.000 US-Dollar, was umgerechnet etwa 108.000 Euro entspricht.