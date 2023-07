"NFL bei RTL und Nitro": Spiele, Übertragung und mehr – alle Infos zum Mega-Event

American Football genießt in den USA seit vielen Jahrzehnten eine enorme Popularität. Und auch in Deutschland nimmt die Beliebtheit der Sportart immer mehr zu. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich RTL ab der Saison 2023/2024 die Übertragungsrechte für Partien der National Football League (NFL) gesichert hat. Im Rahmen des Deals darf die Sendergruppe NFL-Spiele im Free-TV zeigen, der Deal läuft zunächst bis 2028. Daher können sich die heimischen Fans der New York Giants, der San Francisco 49ers, der New England Patriots und aller anderen Clubs der besten Football-Liga der Welt auf fünf Saisons mit Livespielen freuen.

Wie viele Partien bei RTL zu sehen sind Die Vereinbarung zwischen RTL und der NFL sieht vor, dass bis zu drei Spiele pro Woche im Free-TV zu sehen sind. Übertragen werden sie entweder von RTL oder von NITRO. Noch dazu zeigt der kostenpflichtige Streaming-Dienst RTL+ exklusiv eine weitere Partie pro Woche. Somit werden pro Saison bis zu 80 Matches der NFL bei Sendern der RTL-Familie zu sehen sein. Dazu gehören auch die Germany Games, also Partien, die NFL-Clubs als Teil der Regular Season in Deutschland absolvieren. Auch den Super Bowl, das Endspiel und Highlight jeder Saison, wird RTL zeigen.

Die Experten bei den RTL-Übertragungen der NFL RTL folgt als Rechteinhaber ProSiebenSat.1 Media, wo die NFL seit 2012 zu sehen war. Es wurde darüber spekuliert, ob einige Moderatoren und Experten den Senderwechsel mitmachen und zu RTL gehen. Tatsächlich wurde Jan Stecker, der zuvor für ProSiebenSat.1 Media gearbeitet hatte, von RTL verpflichtet. Die bei vielen Fans beliebten Experten Icke Dommisch und Coach Esume wird man beim neuen Heimatsender der NFL jedoch vergeblich suchen.

Stattdessen holte RTL mit Sebastian Vollmer und Markus Kuhn zwei ehemalige Football-Profis an Bord, die beide auch in der NFL aktiv waren. Sie bereichern die Liveübertragungen mit ihren Expertisen. Vervollständigt wird das RTL-NFL-Team durch den Journalisten Alex von Kuczkowski, der für verschiedene Tageszeitungen über American Football berichtet und mehrere Bücher über die Sportart geschrieben hat.

Warum American Football in Deutschland immer populärer wird Schon seit einigen Jahren zeigt die Popularitätskurve der NFL in Deutschland steil nach oben. Dafür verantwortlich sind neben der Attraktivität der Sportart noch einige weitere Faktoren. Dank Streaming-Angeboten ist es inzwischen sehr viel leichter, Spiele der besten Football-Liga der Welt live zu sehen. Außerdem spielen immer mehr Deutsche eine wichtige Rolle in NFL-Clubs. So sind Jakob Johnson und die Brüder Equanimeous und Amon-Ra St. Brown bedeutende Stützen ihrer Teams.