Geheim in Russland: TV-Kritik zur investigativen ZDF-Doku rund um Russlands Propaganda

Ein zehnjähriges Mädchen als "Verbrecherin", Unterricht, in dem Patriotismus gelehrt wird und Soldaten als Kanonenfutter: Die "frontal"-Doku "Geheim in Russland" gibt exklusive und grausame Einblicke in den Alltag der Russen.

Kleine Kinder, die kaum größer sind als die Gewehre, die sie abfeuern sollen: Die Bilder, die Doku "Geheim in Russland" zeigt, sollen eigentlich nicht nach außen dringen – schon gar nicht in die "verfeindeten" westlichen Staaten, um es im Duktus russischer Kriegspropaganda auszudrücken. Doch Ksenia Bolchakova und Veronika Dorman, zwei deutsche Journalistinnen russischer Herkunft, reisten Ende 2022 drei Wochen durch Russland und gingen unter dem Radar der russischen Behörden auf die Suche nach bislang kaum gezeigten Perspektiven auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Drei etwa 20-minütige Folgen sind seit Mitte Juni in der ZDFmediathek zu sehen. Das ZDF zeigt nun eine 45-minütige Zusammenfassung im Rahmen der "frontal"-Reihe.