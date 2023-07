Roland Kaiser: "50 Jahre Roland Kaiser": Zeremonienmeister Giovanni Zarrella moderiert Jubiläumsshow im ZDF

Wenn das ZDF die ganz großen Schlagerstars feiert, ist er inzwischen so etwas wie der Zeremonienmeister: Giovanni Zarrella moderierte 2022 bereits eine Samstagabendshow, in der sich alles um Andrea Berg und ihr damaliges Bühnenjubiläum drehte. Gut ein Jahr nach "Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg" soll der 45-jährige Entertainer und ehemalige Bro'Sis-Sänger die nächste Schlagergröße hochleben lassen: Roland Kaiser.

Der vollständige Titel der geplanten Show: "Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser". Am 15. Dezember soll in der Baden-Arena in Offenburg die "öffentliche" Generalprobe stattfinden, am 16. Dezember folgt dann die TV-Aufzeichnung. Der Kartenverkauf für die beiden Veranstaltungen startete am 24. Juli, ein konkreter Sendetermin ist noch nicht bekannt. Wie aus einer Pressemitteilung zu "Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser" hervorgeht, ist die Ausstrahlung "für den Jahresbeginn 2024" im ZDF geplant.