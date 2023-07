Frauen-WM: Deutschland gegen Marokko – ZDF überholt Privatsender mit herausragenden Quoten

Frauenfußball gewinnt immer mehr Fans: Das belegen nun auch die aktuellen Einschaltquoten des ZDF. Die Live-Übertragung der Partie Deutschland gegen Marokko am Montag erzielte beachtliche Quoten.

Frauenfußball hat in den letzten Jahren zunehmend an Popularität, Sichtbarkeit und Wertschätzung gewonnen: Dies spiegelte sich bisher auch in den Einschaltquoten der Fußball-WM der Frauen wider. Das Montagsspiel zwischen Deutschland und Marokko erzielte dabei die bisherige Rekordmarke; Mit 5.61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 10.30 und 12.30 Uhr und einem Marktanteil von 60.4 Prozent gewann das WM-Spiel, das live im ZDF übertragen wurde, die Tageswertung.