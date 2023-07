Gebirgswelten: TV-Kritik zur Naturdoku des ZDF

Sie sind eines der beliebtesten Ausflugsziele in Deutschland: Jahr für Jahr strömen rund 100 Millionen Menschen in die Alpen und die darunterliegenden Talregionen. Doch was fasziniert sie so sehr an der massiven Gebirgskette? Und welche positiven wie auch negativen Folgen sind mit dem wachsenden Trend als Urlaubsregion verbunden? "Gebirgswelten: Höhenrausch und Leidenschaft in den Alpen" von Stefan Leifert und Nicolai Piechota geht diesen Fragen auf den Grund. Das ZDF zeigt die Doku ein Jahr nach ihrer Erstausstrahlung erneut.