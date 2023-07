Hollywood Streik: Bryan Cranston zieht in Rede über Disney-Chef her

Er ist in zahlreichen Hollywoodfilmen zu sehen, und doch kennt kaum jemand sein Gesicht: Mike Massa hat Karriere gemacht als einer der gefragtesten Stuntmen der Filmbranche. So führte er die Stunts durch für Harrison Ford bei den Dreharbeiten zu "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" sowie "Blade Runner 2049" und für Chris Pine in den "Star Trek"-Filmen. Legt er sich nicht selbst ins Zeug, fungiert Massa als Stunt-Koordinator am Set.