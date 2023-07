D.P.: Alle Infos zur zweiten Staffel der südkoreanischen Dramaserie auf Netflix

Das Warten hat ein Ende: D.P. kehrt am 28. Juli für eine zweite Staffel auf Netflix zurück – mit noch mehr Gewalt, komödiantischen Einlagen und plagenden Gewissensbissen. Denn diesmal muss Han Ho-yeol seinen ehemaligen Kollegen jagen. An Jun-ho, der noch in der ersten Staffel mit viel Witz Deserteure des südkoreanischen Militärs aufspürte, wird nun selbst zum Gesuchten.

Zur Erinnerung: Das ist in der ersten Staffel der südkoreanischen Hit-Show D.P. passiert Jun-ho und Ho-yeol sind Teil der Deserter Pursuit-Einheit – sie verbringen ihre Zeit beim Militär damit, Deserteure zu jagen und zurück zum Militär zu bringen. Ihr teils unbeholfenes Verhalten sorgt für einige komödiantische Momente, dennoch bleibt die Handlung ernst. Schließlich haben die Deserteure Gründe für das nicht gestattete Verlassen des Militärs. Denn dort geht es gewaltvoll zu. Mobbing und Missbrauch stehen für einige Soldaten an der Tagesordnung. Und auch darüber hinaus ist ihr Job hart.

Die erste Staffel der südkoreanischen Hit-Serie hat Fans mit einem Knall zurückgelassen. Zunächst können Jun-ho und Kommissar Han Suk-Bong gerade so daran hindern, seinen Peiniger Hwang Jang-Soo umzubringen. Unter seiner Anführung wurde Suk-Bong seit Monaten gemobbt und missbraucht. Als der schließlich nicht mehr weiterweiß, nimmt er Hwang zur Geisel. Eingekesselt von Polizisten und Militär gleichermaßen, lässt Suk-Bong Hwang schließlich am Leben und bringt sich selbst um. Jun-ho ist ebenso wie weitere anwesende Soldaten sichtlich mitgenommen von Suk-Bongs brutalem Suizid und all dem Leid, das dazu führte. Bei der nächsten Versammlung der Soldaten entscheidet er sich für einen symbolischen Akt, der ihn in der zweiten Staffel zum Gejagten macht: Während seine Kollegen in Reih und Glied in die eine Richtung marschieren, läuft er in die andere davon. Im Militär kommt es derweil zu einem weiteren Gewaltakt, als ein Freund von Suk-Bong, der ebenfalls gemobbt wird, auf seine Kollegen zu schießen beginnt.

Wie geht D.P. in der zweiten Staffel weiter? Es steht alles auf dem Spiel. Denn während Jun-ho dem Militär aufgrund seiner moralischen Bedenken nach Suk Bongs Suizid den Rücken gekehrt hat und versucht, unterzutauchen, ist Ho-yeol mit seiner Suche beauftragt. Doch auch bei ihm macht sich langsam der Gedanke breit, ob er mit sich selbst leben kann, wenn er Jun-ho tatsächlich ausliefert. Schließlich konfrontieren ihn Desateure tagtäglich mit nachvollziehbaren Gründen, das Militär ohne Erlaubnis verlassen zu haben. Auch in der zweiten Staffel D.P. erlaubt die Deserter Pursuit-Einheit einen Einblick in diese persönlichen Geschichten. Zugleich macht Suk Bongs Suizid die strukturellen Probleme im südkoreanischen Militär schmerzlich offenbar. Statt Themen wie Mobbing und Missbrauch unter den Soldaten anzugehen, scheint alles weiter zu laufen wie bisher. Aber wie lang kann das noch gut gehen?

Was können Fans von der zweiten Staffel D.P. erwarten? Trotz allem Witz, der sich hier und da in die Handlung des K-Dramas einschleicht, wartet die zweite Staffel D.P. mit einiger Ernsthaftigkeit auf. Mit Jun-hos Fahnenflucht treten moralische Fragen an die Oberfläche, die sich bereits in der ersten Staffel abgezeichnet haben. Das D.P.-Duo hinterfragt – getrennt voneinander und in Positionen, die nicht unterschiedlicher sein könnte – die Vereinbarkeit ihres Jobs mit ihren inneren Werten. Trotz dem aufrüttelnden Ergebnis um Suk Bong geht es auch innerhalb der militärischen Einheiten brutal weiter. Ein Ende des Mobbings scheint nicht in Sicht. So veranschaulicht D.P. erneut die harte Realität des südkoreanischen Militärs, wirft moralische Fragen auf und schafft es trotz aller Ernsthaftigkeit, Zuschauern das ein oder andere Schmunzeln zu entlocken.