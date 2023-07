Nur ein kleiner Gefallen: TV-Kritik zur Thriller-Komödie von Paul Feig

"Sich zu entschuldigen, ist eine beschissene, weibliche Angewohnheit!" – Derart vulgäre, aber wahre Töne schlägt die Femme fatale in Paul Feigs stylish-unterhaltsamem Genremix aus Psychothriller und Komödie an. "Nur ein kleiner Gefallen" (2018) beruht auf der Vorlage von Darcey Bells gleichnamigem Debütroman, der schon vor seinem Erscheinen als heißer Tipp in der Tradition von "Gone Girl – Das perfekte Opfer" und "Girl on the Train" gehandelt wurde. Feig, Experte für weibliche, von entspannt-feministischem Geist getragene Komödien, erhielt überraschenderweise den Zuschlag für die Verfilmung, die ProSieben nun noch einmal zeigt.