Harald Glööckler: Star-Desgner verrückt nach CDU-Politiker (26): "Bald bin ich willenlos"

"Prince Pompöös" ist gewiss eine Zierde für die extravagante Promi-Szene Berlins. Wenn's um Romantisches geht, ziert sich Harald Glööckler aber. Da rückt er nicht recht raus mit der Sprache. Erst im Bett fallen in Teil drei von "Herr Glööckler sucht das Glück" (RTLZWEI) die Hemmungen.

"Ich habe Freude ausgelöst." Harald ist happy. Sein "Pompöös Art Dinner" hat gefunzt. "Ich bin schon fast am Heulen", gesteht er in Teil drei von "Herr Glööckler sucht das Glück" (RTLZWEI), als die Reichen und Schönen Berlins staunen und schlemmen. Und natürlich Gutes tun für den Weltfrieden. In dessen Auftrag ist auch "Prince Pompöös" unterwegs und erhält sogar eine kaiserliche Auszeichnung.

Privater wird's im Privatgemach. Da lädt Harald Glööckler, der Trennungs-Gebeutelte, zur Pyjamaparty und sieht sich einer neuen Herausforderung gegenüber: die Contenance zu wahren angesichts so vieler Verlockungen. Und damit sind nicht die Kaviar-Schnittchen gemeint. Wird Harald nicht nur happy, sondern der Glööckler wieder glücklich?

Marc-Eric Lehmann macht Harald Glööckler ziemlich wuschig Die zwei Welten des Harald G. Vor dem Pracht-Dinner mit einer Hundertschaft erlesenster Gäste geht's im Minirudel in die Heia. Glööckler lädt zu "Pyjamaparty und Mädelstag". Aber auch hier muss niemand auf Köstlichkeiten verzichten. "Was essen wir denn?", fragt Glööckler seine Freundin und Muse Rita Schmidt (72), aber es ist eine rhetorische Frage: "Ach, Kaviar-Häppchen – immer nur das Beste."

Abends räkeln sich dann die Rita, der Harald und drei Auserwählte in den Laken. Raffaela Zorro (30) ist Transfrau und Content Creatorin aus der Schweiz und nahm mal an den "Miss Schweiz"-Wahlen teil. Susanne Hilscher ist auch eine gute Freundin und gesteht, dass es die erste Pyjamaparty ihres Lebens wird. Sie entert die Bettenburg gemeinsam mit Marc-Eric Lehmann (26) – und da strahlen die Augen des Hausherrn heller als jeder Kronleuchter.

"Ich lieb dich auch!" Die erste öffentliche Liebeserklärung von Harald Glööckler Ist der Jungpolitiker (CDU) und Kassenwart im Vorstand des Berliner CSD der, der Harald als Erster an die neuen Brüste darf? Da rückt der Glööckler, sonst Mann der klaren Worte, nicht so recht raus mit der Sprache. Aber Bilder sagen mehr als Worte. Und in dem wilden Getümmel im Kingsize-Bettchen wird der Harald recht horny, als er den Marc im "supersexy Strampelanzug" sieht und langsam ertastet. "Das macht mich sehr nervös. Da wär ich gerne Oktopus und dann die acht Hände überall", gesteht Glööckler und seufzt: "Jetzt noch was trinken und dann werd ich willenlos."

Marc-Eric lässt Glööckler dessen Haupthaar an seiner Brust ruhen. Dass es auch ihm warm ums Herz wird, ist dann deutlich zu sehen – unter den Achseln. Ja, es geht heiß her. In der Serie drucksen die beiden noch ziemlich rum. Dabei pfeifen es die Boulevard-Spatzen aktuell von den Headlines, dass die beiden – in welcher Art auch immer – zueinandergefunden haben.

Und auch in Folge drei rutscht Glööckler was Verdächtiges raus. Nämlich ein "Love you, too" – "Ich lieb dich auch", als er mit Marc-Eric telefoniert. Das RTLZWEI-Team fragt taff nach: "Haben Sie Schmetterlinge im Bauch?" Glööckler, patzig-prollig, aber nicht unkreativ: "Ja, wenn man die Raupe in den A... schiebt, dann kriegt man Schmetterlinge im Bauch." Danke für die Bilder. Blumenwiese! Blumenwiese!

Will Harald Glööckler nicht mehr heiraten? Aber Vorsicht, Marc-Eric. Du hast Konkurrenz. Kaum zu glauben, aber wahr: Harald Glööckler erhält tatsächlich konkrete Heiratsanträge – per Handynachricht. Glööckler zeigt seiner Freundin Rita die Anfrage eines balzenden Italieners ("Wollen Sie mich heiraten, ich habe ernste Absichten"). Aber, Entwarnung, Harald ist not amused. "Ich war nie fürs Heiraten, ich hab mich da eher überreden lassen." Da wird Marc-Eric, so er heiratswillig ist, noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen.

Den pompöösen Hööhepunkt der dritten Folge der Reality-Soap stellt Glööcklers "Pompöös Art Dinner" in der "Austernbank" zu Berlin dar. Glööckler hat sich für sein traditionelles Charity-Event extra "auf Vordermann bringen" lassen – also sich "ein bisschen Botox" gegönnt und die Krallen schärfen lassen. In dem ohnehin prachtvollen In-Restaurant glitzert und funkelt es dann noch ein bisschen mehr als sonst, pompööser eben. Glööckler ("Ich bin kurz vorm Heulen") ist schon gerührt, ehe der Popanz überhaupt losgeht. Erst hastig eines der edlen Glibbertierchen lutschen, dann hinein in den Abend.

Harald Glööckler ist glücklich: "Meine Zukunft ist rosig" Neben all der Protz-Prominenz aus Berlin reisten blaublütige Gäste an. Herta Margarete und Sandor Habsburg-Lothringen, die Harald jüngst zum "Ritter Harald" schlugen. Sie lassen ihm erneut eine besondere Ehrung zuteilwerden. Glööckler wird zum Friedensbotschafter von "Flame Of Peace" ernannt, des Vereins zur Förderung des Friedens, der Freiheit und der völkerverbindenden Freundschaft. Den hatHerta Margarete 2008 gegründet. Sie ist auch Präsidentin. Ihr Mann, Vizepräsident Sandor, pinnt Glööckler die Medaille an die wohl noch nicht frisch gepimpte Brust.

Champagner, Charity, Friedensbotschafter. Da ist Glööcklers pompööse Welt in Ordnung – auch wenn Herzbube Marc-Eric nicht in der Austernbank an Austern oder Sonstigem rumlutschen kann, weil er "leider Las Vegas schon gebucht" hatte. Glööckler ist trotzdem glüücklich. Die Gäste strahlen. Da ist der Perfektionist für einen Moment zufrieden: "Meine Zukunft ist rosig. Ich bin am Punkt Zero, ich fange neu an und beginne den zweiten Teil meines Lebens."