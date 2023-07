Detective Grace – Stirb ewig: TV-Kritik zum ZDF-Krimi

Roy Grace heißt der von John Simm gespielte Chief Inspector der britischen ITV-Serie "Grace". Am späten Donnerstagabend wiederholt das ZDF nun zwei seiner Fälle. Diese waren schon einmal im Vorjahr zu sehen – damals auf dem traditionsreichen "Inspector Barnaby"-Sendeplatz am Sonntagabend. In "Detective Grace – Stirb ewig" setzt Regisseur John Alexander auf die Atmosphäre des Seebads Brighton – und ein wenig auch auf Mystery.