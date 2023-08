Angus Cloud: Das wissen wir über den Tod des "Euphoria"-Stars

In seiner Rolle als Fezco "Fez" O'Neill in der Hit-Serie "Euphoria" wurde er 2019 weltberühmt: Nun ist Angus Cloud im Alter von nur 25 Jahren verstorben. Das gab die Familie des Schauspielers am Montag in einer Mitteilung bekannt. Das US-Portal "TMZ" zitiert: "Mit schwerem Herzen mussten wir heute von einem unglaublichen Menschen Abschied nehmen. Als Künstler, Freund, Bruder und Sohn war Angus für uns alle in so vieler Hinsicht etwas Besonderes".