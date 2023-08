"37° – Glück kennt kein Gewicht": Darum geht es in der ZDF-Reportage

Gegen den gesellschaftlichen Druck: In dieser Doku filmt das ZDF zwei mehrgewichtige Menschen, die versuchen, sich in ihrem Körper endlich wohl zu fühlen.

"Das bin ich"

Jahrelang wurde Nicole wegen ihres Gewichts diskriminiert; fast immer versteckte sie ihren Körper unter weiten Kleidern. Auch in ihren Beziehungen fühlte sie sich nie wohl. Erst ihr jetziger Freund machte ihr klar, dass er sie wegen und nicht trotz ihrer Kurven liebt. Heute will sich Nicole wegen ihres Körpers nicht mehr abwerten – und fordert das auch von ihrer Umwelt. In Shops für Mehrgewichtige findet sie passende schicke Kleidung, in Coachings hinterfragt sie ihr Essverhalten und lernt das Konzept der intuitiven Ernährung. Der Teufelskreis aus Kontrollverlust und Schuldgefühlen soll ein Ende haben. Den neuen Umgang mit ihrem Körper will Nicole sogar in einem Aktkurs beweisen, für den sie Modell steht.