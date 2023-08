"Vergiftet: Die schmutzige Wahrheit über unser Essen": Alle Infos zur investigativen Netflix-Doku

Die Regisseurin

Die Regisseurin Stephanie Soechtig, die sich für die Dokumentation verantwortlich zeichnet, ist für ihre investigativen Reportagen bekannt. Dabei geht sie immer wieder gesellschaftskritische Themen an. In "Fed Up" untersuchte die Produzentin beispielsweise das weit verbreiteten Phänomen des Übergewichts in den USA. Ihre Reportage "Under The Gun" zeigte außerdem, wie Gegner der NRA versuchen, die Macht der amerikanischen Waffenlobby einzuschränken.