"Küssen und andere lebenswichtige Dinge": Alle Infos zur neuen romantischen Komödie auf Netflix

Im Mittelpunkt von „Küssen und andere lebenswichtige Dinge“ steht die Mittdreißigerin Helen Carpenter, die ihr Leben lang Risiken aus dem Weg ging. Dann zerbricht jedoch ihre Ehe, was ihr den Boden unter den Füßen wegzieht. Ein Jahr lang gibt sie sich ihrem Leid hin, bis sie beschließt, dass sich etwas ändern muss. Sie meldet sich spontan für ein Survival-Training an, um ihre Komfortzone zu verlassen und endlich ein bisschen Risiko in ihr Leben zu bringen. Das Training besteht aus einer Wanderung auf dem Appalachian Trail, den sie mit einer Reihe anderer Teilnehmer absolviert. Der Gruppe gehört auch Jake an – ein Freund von Helens Bruder, der ebenso seltsam ist wie die anderen Wanderer. Erst denkt Helen, dass Jake mit seiner chaotischen Art den Kurs zur Katastrophe werden lässt. Doch irgendetwas hat der junge Mann an sich, was sie zu faszinieren beginnt.

Wer spielt mit in „Küssen und andere lebenswichtige Dinge“?

Die Hauptfigur Helen Carpenter wird von Ellie Kemper verkörpert. Fans der US-Version von „The Office“ kennen sie als Erin Hannon, die sie von 2009 bis 2013 spielte. Weltweit bekannt wurde sie jedoch durch die Netflix-Serie „Unbreakable Kimmy Schmidt“, in der sie von 2015 bis 2019 in der Titelrolle zu sehen war. 2016 wurde sie dafür sogar für einen Emmy als beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie nominiert. Die Rolle des Jake in „Küssen und andere lebenswichtige Dinge“ spielt Luke Grimes. Er ist seit 2006 in Filmen und Serien zu sehen und hat unter anderem die Filme „All the Boys Love Mandy Lane“ von 2006 und „96 Hours – Taken 2“ von 2012 sowie die Serien „Brothers & Sisters“ und „True Blood“ in seiner Vita stehen. Auch in der Film-Trilogie „Shades of Grey“ wirkte er mit und spielte 2015, 2017 und 2018 den Elliot Grey. Der Wandergruppe in „Küssen und andere lebenswichtige Dinge“ gehört auch Hugh an, der von Nico Santos verkörpert wird. Wer Sitcoms mag, könnte ihn aus „Superstore“ kennen, wo er von 2015 bis 2021 Mateo spielte. Weitere Teilnehmer am Survival-Training werden von Blythe Danner und Aaron Weiner gespielt, während Alexander Koch als Helens jüngerer Bruder Duncan zu sehen ist.