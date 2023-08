Filmdrehorte: Hier wurden die bekanntesten Filme gedreht!

Als vor mehr als 20 Jahren die „Herr der Ringe“-Filme in die Kinos kamen, wurde Neuseeland plötzlich als Reiseziel stark nachgefragt. Die Drehorte werden bis heute gut besucht. prisma hat sechs Tipps für alle Film- und Serien-Fans, die nach Drehbuch verreisen und das „Set-Jetting“ ausprobieren möchten.

Marrakesch/Marokko Das Hotel La Mamounia in Marrakesch feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Mit seinen luxuriös ausgestatteten Zimmern und zauberhaften Gärten gleicht es einem Königspalast. Kein Wunder also, dass es von Winston Churchill als „schönster Ort der Welt“ bezeichnet wurde und für Filme genutzt wird. Zu den bekanntesten Filmen, die hier gedreht wurden, zählt „Der Mann, der zu viel wusste“ von Alfred Hitchcock. Auch in der Netflix-Serie „Inventing Anna“ tauchte der Prachtbau auf.

Bildquelle: Westend61 / Martin Moxter

Dubrovnik/Kroatien Eine Stadt, die sich vor Filmtouristen kaum retten kann, ist Dubrovnik im Süden Kroatiens. In der weltweit erfolgreichen Serie „Game of Thrones“ diente die charakteristische Altstadt Dubrovniks, die von einer vollständig erhaltenen, massiven Stadtmauer umgeben ist, als Hauptstadt der Sieben Königslande. Auch in der zweiten Staffel der Amazon Prime-Serie „Carnival Row“ war sie zu sehen – der Gastauftritt erfolgte sogar unter dem Namen Ragusa, den Dubrovnik im 15. Jahrhundert führte. Auch im achten Teil der „Star Wars“-Reihe diente die Stadt als Kulisse.

Bildquelle: jlee2374

Matamata/Neuseeland Rund um Matamata wurden die Szenen gedreht, die in der „Herr der Ringe“-Trilogie im Auenland bei den Hobbits spielen. Für die Dreharbeiten von „Der Hobbit“ wurde das Dorf Hobbingen (engl. Hobbiton) wiederaufgebaut und als ständige Attraktion stehen gelassen. Wer die Schauplätze, an denen Frodos und Bilbos Reise beginnt, besuchen möchte, muss ein Ticket für die Tour durchs Film-Dorf buchen. Dieses kostet für Erwachsene zwischen 89 und 199 Dollar. Die Attraktion ist ganzjährig sieben Tage die Woche geöffnet.

Bildquelle: Miles Holden

Alnwick/Vereinigtes Königreich Rund zwei Stunden von Edinburgh entfernt befindet sich Alnwick Castle in Northumberland. Die Schlossanlage, die 1096 errichtet wurde, ist nach Windsor Castle der zweitgrößte Adelssitz Englands. Das Schloss diente bereits als Kulisse für zahlreiche Filmproduktionen. Den meisten dürfte es als Zauberschule Hogwarts aus „Harry Potter“ bekannt sein, doch auch in „Robin Hood – König der Diebe“ mit Kevin Costner, der Serie „Downton Abbey“ und dem Action-Epos „Transformers – The Last Knight“ war Alnwick Castle zu sehen.

Bildquelle: John Lee

Tataouine und Nefta/Tunesien Tunesien ist ein prominenter Filmort in der Star Wars-Saga. So wurden hier Teile der Episoden I, II, III und IV gedreht. Daher verwundert es auch nicht, dass die Stadt Tataouine im Süden des Landes namensgebend für den Wüstenplaneten Tatooine war. Nahe Tataouine befinden sich Ksar Hadada und Ksar Ouled Soltane, zwei Getreidespeicher, die im Film als Sklavenquartier dienten. Ein weiterer Speicher in Médénine wurde als Kulisse für das Zuhause des jungen Anakin Skywalker genutzt. In den Dünen von Nefta nahe der algerischen Grenze, östlich des großen Salzsees, können auch heute noch „Star Wars“-Kulissen besichtigt werden.

Bildquelle: DmitriyKrasko

Teneriffa/Kanarische Inseln Die Liste der auf den Kanaren gedrehten Blockbuster ist lang: So entstanden beispielsweise die beiden Filme „Kampf der Titanen“ (2010) und „Zorn der Titanen“ (2012) größtenteils auf Teneriffa. Wer in nächster Zeit auf der Insel Urlaub macht, kann sogar Glück haben, dass er Kamerateams bei Dreharbeiten sieht. Die Fortsetzung der Amazon Prime-Serie „Ringe der Macht“ wird unter anderem im Teide Nationalpark auf Teneriffa produziert.