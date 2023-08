Taylor Swift Eras: Taylor Swift zahlt jedem beteiligten LKW-Fahrer 100.000 Dollar!

Trotz des riesigen Erfolgs der "Eras"-Tour, die Prognosen zufolge mit möglichen Umsätzen von mehr als einer Milliarde Dollar die erfolgreichste Tour aller Zeiten werden könnte, scheint Taylor Swift auf dem Boden geblieben zu sein. Bestes Beispiel: Laut eines Berichts des britischen Onlinemagazins "The Line Of Best Fit" soll jeder LKW-Fahrer, der das benötigte Tour-Equipment durch das Land schafft, großzügig belohnt werden.

Von 3. bis 9. August macht die "Eras"-Tour in Los Angeles Halt, wo Swift an sechs Abenden im Sofi Stadium auf der Bühne stehen wird. Danach folgen unter anderem Stationen in Mexico City, Buenos Aires und Tokio, bevor die 33-Jährige am 9. Mai 2024 ihre Europa-Tournee in Paris beginnen wird. Auch in Deutschland sind Konzerte geplant, und zwar in Gelsenkirchen (17., 18. und 19. Juli 2024), Hamburg (23. und 24. Juli 2024) und München (27. und 28. Juli 2024).