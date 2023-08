"ZDFbesseresser: Tricks der Lebensmittelindustrie weltweit": TV-Kritik zur Reportage über die Lebensittelindustrie im ZDF

Warum ist Coca-Cola die bekannteste Marke der Welt? Und wie konnte der Maggi-Brühwürfel eigentlich so erfolgreich werden? Ein Lebensmittel-Analytiker deckt in dieser Doku die Hintergründe der größten Lebensmittel-"Hits" des Globus auf.

Sebastian Lege, 44-jähriger Koch und Lebensmittelentwickler, hat es geschafft, neben den mannigfaltigen Koch-Sendungen und -Spielshows des deutschen Fernsehens noch einen ganz eigenen Formatzweig zu etablieren: den der Lebensmittel-Analyse. In der 90-minütigen Dokumentation "ZDFbesseresser: Tricks der Lebensmittelindustrie weltweit" deckt der gebürtige Bremer die Hintergründe der größten Lebensmittel-"Hits" des Globus auf: Wie konnten Produkte wie Cola, Cornflakes, Maggis Brühwürfel oder das so fluffige Speiseeis Cremissimo von Langnese so erfolgreich werden? Was steckt eigentlich in der Babynahrung Pre-Milch drin? Weshalb ist Pfeffer – in der Regel – kein reines Naturprodukt mehr? Und wo liegen die Ursprünge des Trendgetränks Bubble Tea?