ProSieben THEMA: Genmedizin: So gut ist die investigative TV-Reportage von Reporter Thilo Mischke

Thilo Mischke ist der furchtlose Investigativ-Reporter von ProSieben. Für seine oft internationalen Reportagen wurde der 42-jährige Berliner zweimal für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. 2020 gewann er einen Bayerischen Fernsehpreis für seine Reportage "Deutsche an der ISIS-Front". Im "ProSieben THEMA: Genmedizin. Darf der Mensch Gott spielen?" setzt sich Mischke jetzt mit einem komplexen Zukunftsthema auseinander, in dessen Mittelpunkt ein Selbstexperiment steht.

Der ProSieben-Reporter muss sich nach einer Analyse seines eigenen Erbguts mit vielleicht lebensverändernden Ergebnissen auseinandersetzen. Heraus kommt, dass sein Risiko, an Prostatakrebs, Multipler Sklerose oder Gicht zu erkranken, deutlich erhöht ist. "Das ist ja ganz furchtbar! Ich möchte das nicht wissen!", reagiert er nachvollziehbar und wirft damit Fragen auf, die uns alle beschäftigen: Wie "planbar" wird unser Leben als Mensch sein? Was macht das Wissen um kommende Krankheiten oder die unserer – eventuell noch entstehenden – Kinder mit uns?

In Deutschland sind die Gesetze, was Genmedizin darf, noch ziemlich streng. In anderen Ländern ist man mit Experimenten an Tier und Mensch dagegen schon weit. Thilo Mischkes Reise liefert einen Eindruck davon, was die Menschen diesbezüglich erwartet. Genmedizin dürfte für die Welt Segen und Fluch zugleich werden. Bisher unheilbare Krankheiten können besiegt werden, aber auch die "Züchtung" von Menschen ist denkbar.