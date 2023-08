Cardi B.: Eskalation bei Konzert: Cardi B. wirft das Mikro nach Fan – Anzeige wegen Körperverletzung

Ein Konzert der Rapperin Cardi B eskalierte am Wochenende. Nachdem eine Besucherin ihren Becher auf die Musikerin warf, schmiss die ihr Mikro zurück. Dafür wurde Cardi B. nun angezeigt.

Die amerikanische Rapperin Cardi B ist für ihre exzentrische Art bekannt. Eine impulsive Reaktion bei einem ihrer Konzerte am Wochenende hat nun ein Nachspiel: Während die 30-Jährige ihren Hit "Bodak Yellow" performte, bespritzte eine Konzertbesucherin die Künstlerin mit ihrem Drink. Cardi B revanchierte sich, indem sie empört ihr Mikrofon nach der Frau warf. Kurz darauf wird diese vom Sicherheitspersonal vom Gelände begleitet. Anwesende filmten den Vorfall. Wie US-Medien berichteten, ereignete sich der Vorfall am Samstag in einem Outdoor-Club in Las Vegas.

Nun erreichte die Rapperin eine Anzeige wegen Körperverletzung. Das berichten verschiedene US-Medien wie "CBS News", und "Variety". Sie stützen sich dabei auf ein Statement der Polizei in Las Vegas. "Am 30. Juli 2023 kam eine Person zu einer LVMPD-Polizeistation, um eine Körperverletzung anzuzeigen", heißt es in dem Schreiben. "Während eines Konzerts wurde sie von einem Gegenstand getroffen, der von der Bühne geworfen wurde."

In der Erklärung wird Cardi B zwar nicht erwähnt. Die Adresse auf dem Bericht stimmt aber mit Auftritts-Ort überein. Es ist auch unklar, ob die Konzertbesucherin, die das Getränk warf, dieselbe Person ist, die den Bericht eingereicht hat. Bislang wurden noch keine Festnahmen oder Vorladungen ausgesprochen.

Ein gefährlicher Trend Auch die Rapperin selbst hat sich seither noch nicht konkret zur Anklage geäußert. Sie retweetete jedoch das Video von dem Vorgang mit deutlichen Worten an die Übeltäterin. Vor dem Vorfall soll sie ihre Fans dazu aufgefordert haben, sie mit Wasser abzukühlen. Die Aufforderung habe aber nicht für ihr Gesicht gegelten, soll sie gegen Ende des Konzerts klargestellt haben. In der Videoaufnahme macht die Rapperin jedoch einen überraschten Eindruck.

Ähnliche Vorfälle hat es in jüngerer Vergangenheit mehrere gegeben. So musste sich am vergangenen Montag ein Mann aus New Jersey vor Gericht verantworten, weil er Bebe Rexha bei einem Konzert in New York mit einem Handy beworfen haben soll. Sowohl Harry Styles als auch der Rapper Drake sind ebenfalls schon auf der Bühne von Handys getroffen worden. Sängerin Ava Max ist sogar auf der Bühne geohrfeigt worden, während ein Armband am Auge von Country-Star Kelsea Ballerini gelandet ist.