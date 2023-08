VOX im Wachstum: Sender übertrifft erstmals ProSieben

Es herrscht ein permanenter Wettstreit zwischen den Privatsendern um Einschaltquoten in der werberelevanten Zielgruppe (14- bis 49-Jährige): Seit Februar 2021 ist es fast Standard, dass VOX bessere Marktanteile erzielt als SAT.1. Was den Monatsmarktanteil im Juli angeht, gelang es dem Sender nun erstmals, auch ProSieben hinter sich zu lassen. Während sich VOX um 0,7 Prozentpunkte auf 7,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe steigern konnte, verlor ProSieben einen halben Prozentpunkt und liegt derzeit bei 7,3 Prozent. SAT.1 musste im Vergleich zum Juni einen ganzen Prozentpunkt einbüßen und blickt nun auf 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.