Angus Cloud: Zendaya und andere "Euphoria"-Stars verabschieden sich von verstorbenem Angus Cloud

Die "Dune"-Darstellerin Zendaya ist eine der vielen Stars von "Euphoria", ihr Beileid über den Tod von Angus Cloud bekundeten. Der überraschend verstorbene Nachwuchsschauspieler war gerade einmal 25 Jahre alt.

Zendaya nimmt Abschied von "einem Bruder": Die 26-Jährige versuchte nach dem Tod ihres "Euphoria"-Schauspielkollegen Angus Cloud ihre Trauer in Worte zu fassen. "Worte reichen nicht aus, um die unendliche Schönheit von Angus [...] zu beschreiben", kommentierte sie auf ihrem Instagram-Account ein Schwarz-Weiß-Bild, das Young zeigt. "Ich bin so dankbar, dass ich die Chance hatte, ihn in diesem Leben kennenzulernen, ihn einen Bruder zu nennen, seine warmen, gütigen Augen und sein strahlendes Lächeln zu sehen oder sein ansteckendes Lachen zu hören."

Cloud habe laut Zendaya die unvergleichliche Fähigkeit gehabt, jeden Raum mit seiner Präsenz zu erhellen. "Ich möchte ihn gerne so in Erinnerung behalten. Bei all dem grenzenlosen Licht, der Liebe und der Freude, die er uns immer gegeben hat", schrieb der Hollywoodstar weiter.

"Der Herzschmerz ist echt": Sydney Sweeney nimmt Abschied von Angus Cloud Auch Sydney Sweeney, die in "Euphoria" Cassie Howard verkörpert, veröffentlichte auf ihrem Instagramprofil eine Reihe von Fotos, die sie gemeinsam mit Cloud zeigen. "Das ist das Schwierigste, was ich je zu posten hatte, und ich kämpfe darum, alle Worte zu finden", zeigte sich Sweeney tief bestürzt. Sie fühle sich "gesegnet", Cloud gekannt zu haben. "Der Herzschmerz ist echt und ich wünschte, wir hätten uns noch einmal umarmen können", bedauerte Sweeney den Verlust.

Gegenüber dem US-Branchendienst "The Hollywood Reporter" gab auch "Euphoria"-Schöpfer Sam Levinson ein Statement ab. "Es gab niemanden, der so war wie Angus. Er war zu besonders, zu talentiert und viel zu jung, um uns so früh zu verlassen", ließ sich der Serienmacher zitieren. Cloud habe mit Sucht und Depression zu kämpfen gehabt, erklärte Levinson. "Ich hoffe, er wusste, wie viele Herzen er berührt hat. Ich habe ihn geliebt. Das werde ich immer tun."

Nachwuchsstar Storm Reid schrieb zu einem Bild von Angus Cloud auf ihrem Instagram-Account: "Ich habe deine Warmherzigkeit und deine Albernheiten immer respektiert. Ich werde dich nie vergessen." Außerdem fügte sie hinzu: "Du wirst so geliebt." Später postete Reid die Aufnahme eines Sonnenuntergangs in ihrer Story und den Kommentar: "Angus ließ den Himmel heute Abend so schön aussehen." Sein Tod sei ein "enormer Verlust".

Dank "Euphoria" feierte Angus Cloud seinen Durchbruch In seiner Rolle als Fezco "Fez" O'Neill in der Dramaserie "Euphoria" wurde Angus Cloud 2019 weltberühmt. Am Montag gab seine Familie in einer Mitteilung bekannt, dass der Schauspieler im Alter von 25 Jahren verstorben ist: "Mit schwerem Herzen mussten wir heute von einem unglaublichen Menschen Abschied nehmen. Als Künstler, Freund, Bruder und Sohn war Angus für uns alle in so vieler Hinsicht etwas Besonderes".

Näheres zu den Todesumständen halten die Angehörigen bislang zurück, erklären aber, dass der gebürtige Kalifornier mit "psychischen Problemen", über die er offen gesprochen habe, zu kämpfen hatte. "Wir hoffen, dass sein Tod andere daran erinnern kann, dass sie nicht allein sind und nicht im Stillen damit kämpfen sollten", hieß es in der Nachricht.

Mit "Euphoria" hatte Cloud nicht nur seinen Durchbruch als Schauspieler, sondern sein erstes Engagement vor der Kamera überhaupt. Die Casting-Direktorin der Serie, Jennifer Venditti, entdeckte ihn, während er in einem Restaurant in New York kellnerte. 2021 ergatterte er eine Rolle in der Komödie "North Hollywood". Cloud wird auch nach seinem Tod noch in weiteren, bereits abgedrehten Produktionen zu sehen sein.