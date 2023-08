Heartstopper: Progressiver Netflix-Hit erzählt rührende Geschichte über schwules Liebespaar

Auf Netflix erscheint am 3. August die Serie "Heartstopper". Sie erzählt die Geschichte eines bezaubernden Liebespaares, das in einer unsteten Welt zusammenbleiben will.

So ehrlich, so witzig, so einfallsreich wie kaum ein anderes Format, erzählt die Netflix-Serie "Heartstopper" von der ersten Liebe und all den Irrungen und Wirkungen, mit denen sich von Gefühlen übermannte Teenager plötzlich konfrontiert sehen. Die erste Staffel der LGBTQ-Serie war dabei sogar noch besser als die von der britischen Jugendbuchautorin Alice Oseman geschriebene und gezeichnete Graphic Novel. Ab 3. August ist die zweite Staffel der Coming of Age-Sensation beim Streamingdienst Netflix abrufbar.

Das Grandiose an der Liebesgeschichte von Charlie (Joe Locke) und Nick (Kit Connor), die auch in den neuen Folgen im Mittelpunkt steht, ist: Es ist eine Story, die schon unendliche Male erzählt wurde und daher normaler nicht sein kann. Auf der eine Seite ein Mauerblümchen, auf der anderen Seite ein Überflieger. Beide verlieben sich trotz des sozialen Drucks, trotz Vorurteilen, trotz schier unüberwindlicher Hürden – mit all den Peinlichkeiten, die in einer Teenie-Serie dazugehören, mit all den Sprüchen, mit all den ganz großen Gefühlen.

Die Qualen des Andersseins Mehr Normalität geht fast nicht. Charlie und Nick sind ganz gewöhnliche Teenager, der eine schwul, der andere bisexuell. Natürlich setzt sich "Heartstopper" mit den alltäglichen Anfeindungen gegenüber der LGBTQ-Community auseinander – in einer Art und Weise, die so ehrlich ist, wie man es sich nur wünschen kann.

Warmherzig im Ton und quicklebendig in der Optik, ist "Heartstopper" auch in der zweiten Staffel die ideale Serie für alle, die die Qualen des Andersseins spüren. Sie ist realistisch, aber nie bitter und erzählt – das ist die größte Qualität der Serie – mit einer gewissen Gelassenheit von Schmetterlingsgefühlen auf der einen und Homophobie auf der anderen Seite. Das kommt sowohl beim Publikum als auch bei den Kritikern an, die durchweg positiv auf die kleine, feine Romanze reagierten. Die dritte Staffel ist bereits bestellt.