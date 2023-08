Lola Weippert: Moderatorin packt aus: So schlimm fühlt sich Lola Weippert nach ihrer Trennung

Auf die Frage einer Userin, wie es ihr gelungen sei, nach der Trennung wieder Freude am Leben zu finden, antwortete das bekannte TV-Gesicht: "Ich habe mich in der Beziehung irgendwann gefühlt wie eine Drogenabhängige, die nicht von etwas wegkommt, was ihr offensichtlich nicht guttut." Das habe ein Gefühl der Schwäche in ihre ausgelöst. Ihr Umfeld habe dieses Abhängigkeitsverhältnis schon eher erkannt, "nur ich nicht", so Weippert weiter.