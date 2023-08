„Mood“: Alle Infos zur BAFTA-ausgezeichneten Drama-Serie über einen Social Media-Star

Wer spielt in „Mood“ mit?

Wie bereits erwähnt, wird die Hauptfigur Sasha von Nicôle Lecky gespielt. Zuvor war sie unter anderem in drei Folgen der Netflix-Serie „Sense8“ von den Wachowski-Schwestern zu sehen. Sashas Stiefvater Kevin verkörpert Paul Kaye, den Fans von „Game of Thrones“ eventuell noch als Thoros von Myr in Erinnerung haben. Sashas Mutter Laura wird von Jessica Hynes gespielt. Sie ist seit 1994 in diversen TV-Produktionen zu sehen und gewann in ihrer Karriere bereits zwei BAFTAs für die beste weibliche Comedy-Performance – einen 2015 für „W1A“ und einen 2019 für „There She Goes“. Die Rolle von Sashas jüngerer Schwester Megan in „Mood“ übernahm Mia Jenkins. Die Sängerin und Schauspielerin war unter anderem 2017 in „The Lodge“ und 2018 in „Soy Luna“ zu sehen. Auch in den Nebenrollen ist „Mood“ exzellent besetzt. Unter anderem wirken Kiell Smith-Bynoe, Tom Stourton, Sai Bennett und Munya Chawawa mit.