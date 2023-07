WM Frauen 2023: Hier könnt ihr die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live anschauen!

Vom 20. Juli bis zum 20. August findet die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland statt. Hier erfahrt ihr, wann die deutschen Frauen spielen und wo ihr die Matches live verfolgen könnt.

Austragungsort

Die WM wird in neun australischen und neuseeländischen Städten ausgetragen. Das größte Stadion ist das "Stadium Australia" in Sydney, welches Platz für 83.500 Zuschauer bietet. Die deutschen Gruppenspiele (Gruppe H) finden in Melbourne, Sydney und Brisbane statt.