WM-Aus: ZDF-Reporterin sieht Schuld für WM-Aus bei junger Generation

Es ist eine Katastrophe: Die deutschen Frauen sind zum ersten Mal in der Vorrunde der WM rausgeflogen. ZDF-Reporterin Claudia Neumann meint, dass die Mentalität der jungen Spieler die Ursache sein könnte.

Erstmals hat eine deutsche Frauenfußballnationalmannschaft die K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft verpasst. In die Fassungslosigkeit über das überraschende Vorrundenaus der DFB-Frauen nach einem 1:1 gegen Südkorea mischte sich direkt nach dem Abpfiff deutliche Kritik seitens ZDF-Reporterin Claudia Neumann. "Es ist wirklich nicht zu fassen", sprach die Live-Kommentatorin in ihr Mikro, während sich die trauernden Spielerinnen auf dem Feld in den Armen lagen.