"Scream 7": Regisseur bekannt: Christopher Landon wird den Horrorfilm produzieren

Es wird weiter geschrien in Hollywoods Horror-Welt: 1996 startete der erste Teil der Reihe "Scream", in den letzten Jahren wurden fünf weitere Filme veröffentlicht. Der sechste Teil erschien 2023 – und bereits ein siebter Film ist in Planung. Nun wurde bekannt, wer für "Scream 7" auf dem Regiestuhl Platz nehmen darf.