Abschied von Norbert Lehmann – und legendäre letzte Worte

Norbert Lehmann (65) macht Schluss! Nach 40 Jahren im "on" verabschiedet sich mit Lehmann eine feste Größe des ZDF aus dem Fernsehen. Der Moderator hat am Montagabend seine letzte Sendung präsentiert.

In seiner letzten Moderation des Sportblocks in der ZDF-Sendung "heute" erklärte der 65-Jährige: "Das war es vom Sport und das war es auch von mir. Letzte Moderation, letzter Arbeitstag im ZDF nach 40 wirklich tollen Jahren. Ich habe fertig."

Auch von seinem Moderationskollegen Mitri Sirin (54) gab es zum Abschied warme Worte: "Ja, und deshalbt ist es auch ein ganz besonderer Sportblock. Lieber Norbert, 40 Jahre, hast Du in verschiedenen Positionen, vor und hinter der Kamera, auch in leitenden Positionen gearbeitet. Quasi eine ZDF-Institution, muss man sagen."

„Wir wollen ein Baby!“: ZDF-Serie zeigt intime Einblicke in den Kinderwunsch

So viel Geld verdienen deutsche Moderatoren - Von Giovanni Zarrella bis Markus Lanz!

"Danke, Mitri. Vielen, vielen Dank und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen, machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund und munter. Glück auf, wie man in Dortmund sagt!", stimmt Lehmann lachend zu.

Lehmann, der am 29. Februar 1960 in Dortmund geboren wurde, begann seine Karriere 1985 im ZDF, zunächst im Landesstudio Düsseldorf. Im Laufe seiner langen Laufbahn durchlief er zahlreiche Stationen, unter anderem als Leiter des ZDF-Studios in Hessen sowie als Moderator und Leiter des "ZDF-Mittagsmagazin".