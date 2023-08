"Die besten Comedians Deutschlands": Diese Gäste sind in der Comedy-Show dabei!

SAT.1 will mit Quantität beeindrucken und schickt eine ganze Menge Stand-Up-Comedians gemeinsam auf die Bühne. Wir verraten, auf wen ihr euch in der Sendung freuen könnt.

Eingeladen hat SAT.1 zu einer Art Klassentreffen der humorschaffenden Zunft. Mit von der Partie werden unter anderem Chris Tall, Till Reiners, Mirja Boes, Tony Bauer, Özcan Cosar, Mirja Regensburg, Ralf Schmitz, Kaya Yanar, Ingo Appelt, Osan Yaran und Rüdiger Hoffmann sein. Was sie gemeinsam haben: Alle Künstler verstehen sich gewissermaßen als Bühnen-Puristen. Es geht nicht um gespielte Sketche, wie man sie etwa aus der Tradition von Loriot oder Didi Hallervorden kennt. Stand-up bedeutet in der Regel, dass es keine Requisiten und keine Verkleidungen gibt. Nur eine Künstlerin oder einen Künstler sowie ein Mikrofon!

Erstmalig entwickelt hatte sich diese Unterhaltungsform, die auch auf Spontaneität und teilweise vor Ort Improvisiertes setzt, in den englischsprachigen Ländern. Vor allem in den USA begründeten Stand-up-Comedy-Stars wie Richard Pryor und George Carlin eine stolze Tradition. In Deutschland wurde die ab den 1990er-Jahren aufgegriffen – auch in Fernseh-Formaten wie dem "Quatsch Comedy Club" oder der "NightWash"-Reihe.