"Frühling – Mit Regenschirmen fliegen": TV-Kritik zur neuen Folge der ZDF-Serie

Dass die Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla) im fiktiven Dorf "Frühling" auch Traktor fährt und Kühe melken kann, sich aber ihre eigentlichen Meriten doch eher als Sozialarbeiterin und Therapeutin bei allerlei familiären Nöten verdient, täuscht nicht darüber hinweg, dass die Welt in der beliebten TV-Reihe, wenn schon nicht ganz heil, so doch immerhin eine Idylle ist. Mögen die familiären Probleme, nicht zuletzt auch bei Katja und ihren Männern, noch so groß sein – für ein Happyend ist in jeder Folge gesorgt – wir befinden uns wie gewohnt auf dem "Herzkino"-Sendeplatz am Sonntag im Zweiten. In dieser Gewissheit gehen die Autorin Natalie Scharf und der Regisseur Thomas Kronthaler die Probleme in "Mit Regenschirmen fliegen" (Staffel zehn, Folge eins) geradezu mit Bierruhe an. In dem Familienfilm, der zur besten Sendezeit wiederholt wird, trifft es das bäuerliche Ehepaar Sonja und Hubert Stahlgruber (Sophie Rogall, Daniel Gawlowski) besonders hart. Die kleine Tochter Mathilde wird in der Schule gemobbt, selbst der eigene Bruder schämt sich für sie, weil sie nicht so richtig schreiben und rechnen kann. Dafür hat sie Pippi-Langstrumpf-mäßig ganz viele Streiche im Kopf, fängt die Fische im Teich mit dem Waschmittel und springt mit einem roten Schirm vom Balkon, nur um dem Brüderlein zu beweisen, dass Mädchen mutiger als Jungen sind.